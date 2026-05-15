DAÜ’den verilen bilgiye göre, farklı ülkelerden akademisyenler, araştırmacılar ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, kentsel morfoloji alanında önemli bir uluslararası buluşma niteliği taşıdı.

Program boyunca 130 başvuru arasından seçilen, 8 Afrika, 6 Asya, 6 Avrupa ve 2 Amerika ülkesi olmak üzere 22 farklı ülkeden 35 genç katılımcı, konferanslar, saha çalışmaları, tartışmalar ve tasarım odaklı keşifler aracılığıyla şehrin karmaşık kentsel morfolojisini inceledi ve gelecekteki dönüşümü için fikirler geliştirdi.

Uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlayan yaz okulunun sponsorları arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Gazimağusa Belediyesi, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği, DAÜ-SEN ve Cortado-Roots Cafe yer aldı.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren DAÜ KENT-AG Başkanı Prof. Dr. Şebnem Hoşkara, Doğu Akdeniz Üniversitesi ve Gazimağusa’da katılımcıları ağırlamaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek, etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını belirtti. Etkinliğin, Gazimağusa’nın tarihsel ve coğrafi bağlamda kentsel dokusunun incelenmesi açısından eşsiz bir laboratuvar sunduğunu vurgulayan Prof. Dr. Hoşkara, 130’un üzerinde başvuru arasından seçilen 35 öğrencinin yedi gün sürecek seminer, saha çalışması ve stüdyo programı kapsamında kentsel morfolojiye dair kapsamlı çalışmalar gerçekleştireceğini aktardı.

Ardından konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, bu önemli akademik platformun Gazimağusa’da ve DAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilmesinin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Gazimağusa’nın tarihsel ve mekânsal katmanlarıyla kentlerin evrimini anlamak açısından eşsiz bir örnek sunduğunu belirten Prof. Dr. Kılıç, programın teori ile pratiği bir araya getirerek katılımcılara kapsamlı bir öğrenme deneyimi sunduğunu ifade etti.

3. Uluslararası Kentsel Morfoloji Okulu (ISUM)’nun açılışında ISUF Başkanı Prof. Vitor Oliviera, CyNUM Başkanı ve KENT-AG Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Nevter Zafer Cömert, KTMMOB Mimarlar Odası Başkanı Onur Olguner ve Peyzaj Mimarları Odası Başkanı Laden Güvensoy da birer konuşma yaparak, konuyla ilgili görüşlerini paylaştı ve bu etkinliğin uluslararası etkileşim, akademik veri oluşturma ve kente/ülkeye katkı bağlamındaki önemi üzerinde durdu.

-Teknik geziler, seminerler ve stüdyo çalışmaları…

Yedi gün süren uluslararası okul kapsamında, teknik kent gezileri ve çeşitli bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.

Sunumlarda kentsel form, tarihsel gelişim süreçleri ve planlama yaklaşımları, kentsel morfolojide ele alınan yöntemler üzerine öğrencilere kapsamlı bilgi aktarıldı. Başta Suriçi, Maraş, Salamis Harabeleri olmak üzere, Gazimağusa’nın çeşitli bölgelerine gerçekleştirilen teknik gezilerle, yoğun bir çalışma temposu içinde yürütülen stüdyo çalışmalarıyla katılımcılar teorik bilgilerini pratik uygulamalarla pekiştirme fırsatı buldu.

Etkinlik kapsamında ayrıca, Lefkoşa’ya da teknik bir gezi düzenlenerek katılımcıların farklı kentsel dokuları yerinde incelemeleri de sağlandı.

Program öğrencilerin Gazimağusa üzerine yaptıkları analiz ve öneri sunumları ile sona erdi.