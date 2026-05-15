Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 8-14 Mayıs tarihlerini kapsayan denetimlerde ithal ürünlerden alınan 21 numunenin 20’si, yerli ürünlerden alınan 31 numunenin ise 30’u temiz çıktı.

Açıklamada, Onbaşı İşl. Ltd.’e ait ithal kivide limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilmesi nedeniyle ürünün menşeine iade edildiği belirtildi.

Yerli ürünlerde ise Tepebaşı köyünde üretim yapan Savaş Ozan’a ait sivri biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiği, bu nedenle ürünün imha edildiği kaydedildi.