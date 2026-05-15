İncirli, Haber Kıbrıs’ta Levent Kutay ve Bahadır Ayna ile “Alt Metin” programına konuk oldu.

CTP Genel Merkezi’nde gerçekleşen canlı yayında İncirli, CTP’nin köklü yapısına ve tarihsel mirasına dikkat çekerek CTP’nin yalnızca parti içinde değil, toplum genelinde de birleştirici bir rol üstlendiğini söyledi.

“CTP şu anda birleştirici güçtür. İnsanları, farklı kesimleri ve toplumun ortak aklını bir araya getiren bir anlayışla hareket ediyoruz.” diyen İncirli, gerçekleştirilen çalıştayların da bu anlayışın bir ürünü olduğunu belirtti. İncirli, toplumun tüm kesimlerinin bilgi ve deneyimlerini ortak bir zeminde buluşturduklarını ekledi.

-“Türkiye ile ilişkiler karşılıklı güvene ve saygıya dayalı şekilde yürütülmeli”

Türkiye ile ilişkiler konusunda da değerlendirmelerde bulunan İncirli, karşılıklı saygıya dayalı, kurumsal ve sürdürülebilir ilişkileri çok önemsediklerini ifade etti.

Kıbrıs sorunundaki mevcut statükonun sürdürülemez hale geldiğini vurgulayan İncirli, çözümsüzlüğün yalnızca Kıbrıslı Türkleri değil, Türkiye’yi de siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan olumsuz etkilediğini söyledi.

Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin Türkiye ile karşılıklı güvene ve doğrudan iletişime dayalı şekilde yürütülmesi gerektiğini belirten İncirli, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yürüttüğü temasların ve çalışmaların da bu yaklaşımın önemini ortaya koyduğunu ifade etti.

-“Bugün için değil, yarını kurtarmak için çalışıyoruz”

İncirli, seçim tartışmalarına da değinerek hükümetin seçim tarihini açıklamaktan kaçındığını, bunun da ciddi bir yönetim zaafı yarattığını iddia etti.

Yerel ve genel seçimlerin aynı anda yapılmasının ülkeye zarar vereceğini ifade eden İncirli, “Bu seçimlerin sonucu bellidir, tarihi belli değildir.” şeklinde konuştu.

Hem teknik hem siyasi açıdan büyük bir karmaşa yaşanacağını vurgulayan İncirli, seçim süreçlerinin sağlıklı yönetilemeyeceği uyarısında da bulundu. CTP’nin hem genel seçimde hem yerel seçimlerde güçlü bir başarı elde edeceği iddiasında bulunan İncirli, “CTP güçlü bir şekilde iktidara gelecek.” dedi.

“Bugün için değil yarını kurtarmak için çalışıyoruz. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak, daha demokratik, daha özgür, daha eşit bir ülke yaratmak için el birliğiyle çalışıyoruz. Zor bir süreç olacak; ancak tüm zorlukları adım adım, birlikte aşacağız.” diyen İncirli, CTP’nin ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak hazırlığa sahip olduğunu kaydetti.

-“Bu memlekete sahip çıkacağız”

Ekonomik tabloya ilişkin değerlendirmelerde de bulunan İncirli, mevcut hükümetin mali disiplini bozduğunu, gelir toplayamadığını ve kayıt dışılıkla mücadele etmediğini savundu.

Devletin kısa vadeli borcunun 21 milyar lirayı aştığını, aylık açıkların ise 3 milyar liranın üzerinde seyrettiğini söyleyen İncirli, CTP’nin bu enkazdan korkmadığını belirterek, “CTP bunu nasıl ödeyecek diye sormadan önce bu borcu nasıl yaptıklarını açıklasınlar.” diyerek tepki gösterdi.

İncirli, CTP’nin ekonomi ve maliye alanında kapsamlı bir hazırlık yürüttüğünü, doğru yönetimle bu ülkenin bugünün ve geleceğinin de kurtulacağını söyledi. İncirli, “Biz bu kötü günlerde bu memlekete sahip çıkacak vizyonumuzla ve hazırlığımızla hazırız. Çocuklarımıza ‘sizin geleceğinizi çalanlara mı emanet ettik’ diyeceğiz? Hayır, biz çocuklarımıza geleceksiz bir ülke bırakmayacağız. Bu ülkeyi adım adım iyileştireceğiz.” ifadelerini kullandı.