Belediyeden yapılan açıklamaya göre, törene, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Başbakan Ünal Üstel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Milletvekili Resmiye Canaltay Eroğlu, KEİ Ofisi yöneticileri, Belediye Meclisi Üyeleri, bölge muhtarları ve Mehmetçik- Büyükkonuk Belediyesi bölgesinde yaşayan halk katıldı.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, açılışta yaptığı konuşmada, bölgede yaşayan birçok insanın çocukluk anılarıyla dolu olan Bafra Bostan Plajı’nın sonraki nesillerin de hatıralarında izler bırakacak bir sosyal yaşam alanı haline dönüştürüleceğini kaydederek, plajla ilgili kendi anılarını paylaştı.

Tuğlu, bölgede turistik otel inşaatları başlayınca, sahilin belediyede kalması için 2003 yılında tüm bölge halkıyla, kurum ve kuruluşlarla büyük bir mücadele verildiğini hatırlatarak, alanın tüm kesimlerin ortak sahibi olduğu bir plaj olarak korunduğunu kaydetti.

2008 yılı itibarıyla o dönemin Belediye Başkanı Beyazıt Adalıer’in katkıları ile bugünkü modern tesise dönüştürülen binanın kapalı olmasından duyduğu üzüntüyle, tesisin halkla buluşması sözünü verdiğini ve bugün bu sözü yerine getirdiğini belirten Tuğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin katkıları ile projelendirilen tesisin artık hizmette olacağını duyurdu.

Belediyenin bir diğer yeni hizmeti olan ve ülkede bir ilk olacak Bel-Kart uygulaması hakkında da bilgiler veren Tuğlu, söz konusu kartla vatandaşların Belediye tesislerinde ve hizmetlerinde tüm ödemelerini kolaylıkla yapabileceklerini belirtti, sistem üzerinden ödemelerle ilgili online takip yapılabileceği anlattı.

Hizmete açılan tesislerden biri olan Büyükkonuk Doğa Parkı’na da değinen Belediye Başkanı Tuğlu, parkın marketi ile oraya gelen ya da piknik yapmak isteyenlere açık olduğunu, yakında yapılacak konaklama tesisi ve restoran ile yeni hizmetlerin ekleneceğini söyledi.

“Bölgemizin en önemli simgelerinden biri olan Ay Yıldız tepesini de bu akşam itibarıyla karanlıktan kurtarıyoruz. Şanlı bayrağımız ve tepesi, artık, özgürlüğümüzü, egemenliğimizi, devletimizin bir simgesi olarak geceleri de ışıl ışıl parlayacak” diyen Tuğlu, meşalelerin, Türk varlığının ve adını Mehmetçiklerden alan kadim toprakların simgesi olarak yanmaya devam edeceğini ifade etti.