Diyetisyenler Birliği ve Kıbrıs Türk Fizyoterapistler Derneği'nden yapılan açıklama şöyle:

"Bugün Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Yasa Değişikliği onaylanmıştır.

Bu önemli düzenleme ile birlikte Temel Sağlık Hizmetleri kadrolarında diyetisyen istihdamının önü açılmıştır. Mesleğimiz adına son derece önemli olan bu gelişmenin hayata geçmesinde emeği bulunan herkese teşekkür ederiz.

Başta komite çalışmalarında katkı koyan milletvekillerimize, yasa değişikliğinin Genel Kurul’dan geçmesine destek veren tüm milletvekillerine ve sürece verdiği katkılardan dolayı Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek’e teşekkürlerimizi sunarız.

Ayrıca bugün Meclis’te bizlerle birlikte olarak destek veren tüm üyelerimize teşekkür ederiz.

Bu kazanımın mesleğimiz, sağlık sistemimiz ve halk sağlığı adına hayırlı olmasını diliyor, tüm meslektaşlarımızı tebrik ediyoruz."