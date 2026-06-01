Belediye’den verilen bilgiye göre, törene Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekilleri Fikri Toros ve Sami Özuslu, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Başkanı Ceyhun Kırok, Girne Bölgesindeki ilkokulların öğrencileri ile halk katıldı.

Etkinlik açılışlarında sırasıyla Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok, CTP milletvekili Sami Özuslu ve Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe birer konuşma yaptı.

Atatürk Büstü’nün açılışıyla başlayan etkinlik öğrenci, öğretmen, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilen kortej ile devam etti. Ardından Yıldız Sanat Parkı’nın açılışı yapıldı. İzmir’den gelen Şubadap Çocuk Grubu'nun parkta çocuklara yönelik konseriyle etkinlik sona erdi. Belediye, program kapsamında çocuklara ikramlarda da bulundu.

-Özdenefe: “Hayallerinizden ve ülkenizden vazgeçmeyin”

Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe konuşmasında çocukların Dünya Çocuk Günü’nü kutladı.

Yıldız Sanat Parkı’nın bölge için önemli bir kazanım olduğunu ifade eden Özdenefe, projeyi hayata geçiren Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Parkın ilerleyen yıllarda bir açık hava müzesine dönüşmesi hedefinin son derece değerli olduğunu belirten Özdenefe, çocuklara hitaben “Hayallerinizden ve umutlarınızdan asla vazgeçmeyin. Ülkenizden vazgeçmeyin. Her şeyden önce mutlu olun. Sizler bu ülkenin geleceğisiniz ve geleceği şekillendirecek olan da sizlersiniz.” dedi.

-Özuslu: “Atatürk Büstü’nün çağdaş modern bir yapıya kazandırılması önemli”

CTP milletvekili Sami Özuslu ise Çatalköylü olduğunu belirterek, ilkokul çağlarındayken Güney’den Çatalköy’e göç ettiklerini kaydetti ve çocukluk anılarını aktardı.

Atatürk Büstü’nün çağdaş modern bir yapıya kazandırılmasının önemli bir adım olduğunu ifade eden Özuslu, çocukların böylesine anlamlı bir günde bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

-Kırok: “Atatürk’ün İlke ve İnkılapları bizim yol haritamızdır”

Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok da Atatürk ilke ve inkılaplarının bir yol haritası olduğunu kaydederek, “Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını kendimize nota kabul ederek, hayatımız boyunca düşünerek, ders çıkararak, ilerleyen ve büyüyen bir toplum olma yolunda sizlere çok büyük görevler düşüyor.” dedi.

Kırok, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün önemine de dikkat çekerek, çocukların geleceğin teminatı olduğunu ifade etti

Dünya Çocuk Günü’nün çocukların yüzündeki tebessümü artırmak ve onların ne kadar değerli olduklarını göstermek için önemli bir fırsat olduğunu belirten Kırok, bu kapsamda hem Atatürk Büstü’nü hem de Yıldız Sanat Parkı’nı çocuklara armağan ettiklerini söyledi.

Parkın yalnızca bir dinlenme ve oyun alanı olmadığını da kaydeden Kırok, bölgenin kültürel yaşamına katkı sağlayacak önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Kırok, “Burada birçok sanatçının eserinin sergilendiği, hikâyelerinin anlatıldığı bir park oluşturmak için yola çıktık. Burasını bir açık hava müzesine dönüştürmek amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” diye konuştu.