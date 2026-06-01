Güzelyurt Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özçınar, Baf Ülkü Yurdu’nun Kıbrıs Türk futbol tarihinde kendisini kabul ettirmiş ve önemli başarılara imza atmış köklü bir kulüp olduğunu ifade etti.

Baf Ülkü Yurdu’nun elde ettiği başarının bölge adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu söyleyen, Özçınar, şampiyonluğun yöneticilerin özverili çalışmaları, camianın desteği, teknik heyetin katkısı ve futbolcuların emeğinin bir sonucu olduğunu belirterek, yeni sezonda takıma başarı diledi.

Baf Ülkü Yurdu Başkanı Mustafa Altun ise, bölge takımı olan Baf Ülkü Yurdu’nun şampiyon olarak Süper Lig’e çıkmasının sevincini yaşadıklarını belirterek, bu başarıyı Güzelyurt Belediyesi ile bölgedeki kurum ve kuruluşlarla paylaşmaya devam ettiklerini kaydetti.