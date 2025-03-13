Başkan Şenkul, “Girne-Lefkoşa Ciklos bağlantı yolunda sona doğru… Türkiye Cumhuriyeti Karayolları sağ olsun yolumuzun tüm uyarıcı ve bilgilendirici tabelalarını bitirdi. KKTC Karayolları Dairesi’nden belediyemize verilen yatay koruyucu bariyerler de hizmet aldığımız şirket tarafından dikmeleri çakılıp monte ediliyor” ifadelerini kullandı.

“Bir aksilik olmadığı takdirde ve KKTC Karayolları Dairesi’nin de onayı alındıktan sonra pazartesi yeni yolu trafiğe açmayı planlıyoruz” açıklamasını yapan Şenkul, şöyle devam etti:

“Yeni yol açıldıktan sonra eski yol önce çıkışlara sonra ise girişe de kapatılarak sadece acil müdahale yolu olarak bırakılacaktır. Kentimize hayırlı olsun. Sırada Doğanköy’ü Eminağa Garden bölgesine bağlayacak ve doğu çevre yolunun da geçeceği bölgede olan yeni yol var.