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Polis, bu aşamada zanlının serbest kalması halinde tahkikata olumsuz yönde etki edeceği kuvvetle muhtemel olduğundan 8 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis, zanlının sözlü beyanlarında tutarsızlıklar olduğunu beyanlarının araştırılması gerektiğini anlattı.

Polis, kamera kayıtlarının inceleneceğini ve bahse konu sirkat edilen çelik jantların henüz tespit edilemeyip arandığını söyledi.

Polis, 13.05.2023 tarihinde saat 02.00 raddelerinde Lefkoşa'da, faliyet gösteren bir işyerine ait markası meçhul toplam değeri 18.000 TL olan 8 adet çelik jant konu iş yerinin avlusunun yan kısmından sirkat edildiğini anlattı.

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Polis, huzurda bulunan zanlının sirkat meselesinden methaldar olduğunu belirtti.

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