Turhan, bölgedeki gelişmelere işaret ederek, “Yanı başımızda büyük bir savaş ve büyük bir yangın var. Ama güzel ülkemin gündemi bambaşka” ifadelerini kullandı.

Mevcut tabloyu üzüntüyle izlediğini belirten Turhan, özellikle güvenlik, sağlık, acil durum ve ekonomik alanlarda herhangi bir hazırlık yapılmamasını eleştirdi. Olası senaryolar doğrultusunda planlama yapılması gerektiğine vurgu yapan Turhan, bu konuda yeterli adımların atılmadığını dile getirdi.

Paylaşımında, Türkiye’ye olan bağımlılık algısına da değinen Turhan, “Nasıl olsa Türkiye Cumhuriyeti bizim için düşünür ve planlar” sözleriyle eleştirisini sürdürdü.

Turhan, bu süreçte toplumsal uzlaşıya ihtiyaç olduğunun altını çizerek, “Oysaki tam bir konsensüs bu günlerde olmayacak da ne zaman olacak” ifadeleriyle çağrıda bulundu.