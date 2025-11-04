Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2016 yılından bu yana tutuklu bulunan HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesinin hayırlara vesile olacağını söyledi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, salondan çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"DEMİRTAŞ'IN TAHLİYESİ HAYIRLI OLUR"

MHP lideri, "Hukuki yollar sonuca ulaşmıştır. Demirtaş'ın tahliyesi hayırlara vesile olacaktır." ifadesini kullandı.

SELAHATTİN DEMİRTAŞ 2016'DAN BERİ TUTUKLU

HDP'nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 2016 yılında tutuklanmıştı.

Demirtaş, kamuoyunda 6-8 Ekim olayları olarak bilinen şiddet olaylarıyla ilgili olarak yargılanmış, 42 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Demirtaş'la birlikte partinin bir diğer eş genel başkanı Figen Yüksekdağ'a ise 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

AİHM: TUTUKLANMASI HUKUKİ AÇIDAN SORUNLU

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınan dosyaya ilişkin dün yeni bir karar alınmıştı.

AİHM 2'nci Dairesi, ilk olarak 8 Temmuz günü Demirtaş'ın Kobani Davası kapsamında tutuklanmasını "hukuki açıdan sorunlu" bulmuştu.

7 Ekim'de ise Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu hakkında ikinci kez hak ihlal kararı vermişti.

BAKANLIĞIN İTİRAZINA RET

Söz konusu karara 8 Ekim'de itiraz eden Adalet Bakanlığı, davanın AİHM Büyük Daire'de yeniden ele alınmasını talep etmişti.

Büyük Daire, itirazı reddetmişti.

Bu gelişme üzerine Demirtaş'ın avukatları tahliye başvurusu yapmıştı.

Bahçeli: Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur - 2Devlet Bahçeli konuşmasında Cumhur İttifakı'nda çatlak iddialarını kesin bir dille reddetti. Muhalefete yüklenen Bahçeli, "Çatlak var demekten bıkmadılar." dedi.

"HEYET İMRALI'YA GİTMELİ"

Bahçeli grup toplantısındaki konuşmasında Türkiye gündemine ilişkin önemli mesajlar da verdi.

MHP lideri, Meclis'te terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kurulan komisyonun İmralı'ya gitmesinin, süreci hızlandıracağını söyledi.

Bahçeli, "MHP böyle bir heyete katılmaya hazırdır." dedi.

"İTTİFAKTA ÇATLAK YOK"

Bahçeli'nin gündeminde Cumhur İttifakı'na yönelik iddialar da vardı.

MHP lideri, "İttifakta çatlak yok." ifadesini kullandı.