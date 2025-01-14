Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda milletvekillerinin güncel konuşma istemlerine yer veriliyor.

Bu çerçevede ilk olarak Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gazimağusa Milletvekili Erkut Şahali, “KKTC Ekonomisi 3355 Kilometre Kareye Sığar mı?” konulu güncel konuşma yaptı.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, konuşmasının başında, toplantının başladığı sıralarda UBP’nin grup toplantısı yaptığını belirterek, Genel Kurul’da “nöbetçi bakan” olmasını eleştirdi.

Ekonomi konusunun herkesi etkilediğini belirten Şahali, bütçenin 18 milyar 270 milyonluk bir açık öngörüsü ile hazırlandığını anımsattı ve bu açığın daha büyüyebileceği uyarısında bulundu.

2025 mali yılı başlamadan katma değer vergisi oranlarının artırılmasının gündeme geldiğini kaydeden Şahali, perakende alışveriş noktasında Güney Kıbrıs pazarına göre dezavantajlı bir noktaya gelindiğini de söyledi ve bunun üzerinde durulması gerektiğini vurguladı. Perakende sektöründe bu durumdayken katma değer vergisi oranlarının artırılmasının gündeme getirilmesini eleştiren Şahali, “halkın alım gücünü dert edinen” bir Ekonomi Bakanına ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Elektronik etiket uygulamasının sadece belirlenen 79 kalem üründe olacağının açıklandığını söyleyen Şahali, bu konuda da Ekonomi Bakanı’nı eleştirdi.

Ekonomi Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun BRT’de katıldığı bir programda verdiği rakamlar içinde sadece birinin doğru olduğunu, onun da KKTC’nin yüzölçümü olduğunu savunan Şahali, yurttaşın ucuza yöneleceğini ve akaryakıt, tütün ürünleri ve kısmen temizlik ürünleri dışında yurttaşın Güney Kıbrıs pazarına yöneldiğini belirtti. Şahali, fiyatların oluşmasına esas teşkil eden unsurlara müdahale edilmesi gerektiğini söyledi.

İthalatın ekonominin temel unsurlarından biri olduğunu kaydeden Şahali, izolasyon nedeniyle bu konuda da Kuzey’in dezavantajlı olduğunu kaydetti.

Seyrüsefer harçlarına da değinen Şahali, “yüzde 300’e varan bir artış olduğunu” söyleyerek, eleştirdi.

Amcaoğlu

Erkut Şahali’ye yanıt vermek üzere söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, kendinden önceki bakanların akaryakıt otomasyonu konusunda gerekli adımları atmadığını söyledi.

Elektronik etiket uygulamasında 79 kalem ürünün her gün alınmak durumunda olan ürünler olduğunu belirten Amcaoğlu, bununla hedeflenenleri anlattı. Haksız kazancı önlemeyi hedeflediklerini belirten Amcaoğlu, denetlemenin önemine vurgu yaptı.

Elektronik etiket uygulamasında her adımı dikkatle attıklarını ve çalışmaların son aşamasına geldiklerini belirten Amcaoğlu, kontrol edilebilecek bir dataya ulaşılmasını amaçladıklarını anlattı.

Yerinden söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, Güney Kıbrıs pazarının cazibesinden bahsetti ve Kuzey Kıbrıs pazarının cazibesinin artması konusunda yapılanları sordu.

Amcaoğlu, elektronik etiketle ürün fiyatlarını anında görebileceklerini belirtti. Amcaoğlu, 2025 yılında doğru adımlar atılması halinde daha az sıkıntı yaşanacağını da ekledi.