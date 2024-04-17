Maliye Bakanı Özdemir Berova buradaki konuşmasında, Kıbrıs Türk Emekliler Derneği heyeti ile bir araya gelmekten dolayı duyduğu memnuniyeti aktardı. Emeklilerin çalışma hayatlarında, ülke ekonomisine büyük katkılar sunduğunu hatırlatarak vermiş oldukları hizmetlerden ötürü teşekkür etti. Bilgi, birikim ve tecrübelerinden her zaman yararlanmak gerektiğini söyledi.



ÇELİK

Kıbrıs Türk Emekliler Derneği Genel Başkanı Özer Çelik ise, kendilerini kabul ettiği için Maliye Bakanı Berova’ya teşekkür ederek, dernek faaliyetleri hakkında bilgi verdi, beklentilerini dile getirdi.