Bakanlığın verilerine göre; Ocak-Şubat döneminde ülkedeki turistik tesislerin ortalama doluluk oranı yüzde 31,3’e yükseldi. 2023 yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 24.5 idi.

Ocak-Şubat 2024 döneminde turistik tesislerde konaklama oranı 2023’ün aynı dönemine göre toplam yabancı turist bazında yüzde 41,06; gecelemede ise yüzde 35,6 arttı.

Turizm ve Planlama Dairesi verileri, 2024 yılının ilk 2 ayında turistik tesislerde konaklayan Türkiye Cumhuriyeti uyruklu sayısı ile diğer yabancı uyruklu sayısının toplamının 167 bin 413 kişi olduğunu gösteriyor. Bu sayı 2023’te 118 bin 688 olarak kayıtlara geçmişti.

Bakanlık verilerine göre 2 aylık sürede otellerde konaklayan TC uyruklu sayısı 2023’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 52 artarak 140 bin 465 oldu. 2024 yılının ilk 2 ayında otellerde konaklayan yabancı uyruklu sayısında ise 2023’ün aynı dönemine göre sadece yüzde 2,31’lik bir artış yaşandı.

2023’ün ilk iki ayında 26 bin 336 yabancı uyruklu otellerde konaklarken, bu rakam 2024 yılında 26 bin 948’e yükseldi. 2024 Ocak-Şubat döneminde geceleme sayılarında da artış yaşandı. Bu dönemde toplam yabancı turist bazında geceleme sayısı 459 bin 56 ile 2023’e oranla yüzde 35 arttı.



