Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Mehmet Nizam ve bölge Tarım Dairesi yetkilileri, dolu yağışından etkilenen Alaniçi ve Yıldırım köyüne giderek, incelemelerde bulundu.

Üreticilerle de bir araya gelen Bakan Çavuş ve beraberindekiler bölgedeki zararın en kısa zamanda karşılanması amacıyla çalışma başlattı.

Yetkililer, zarar gören bölgelerdeki üreticilerden, tarlalarını kontrol etmeleri ve bağlı bulundukları bölge tarım dairelerine müracaat etmeleri çağrısında bulundu. Ayrıca bölgelerde, hayvanları zarar gören üreticilerinde ‘Hayvancılık Dairesine’ müracaat etmeleri istendi.

Bakan Çavuş, bugün ve yarın yağışların artacağını belirtip uyarıda bulundu. Çavuş son olarak hayvancının da yanındayız mesajı verdi.