Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre inceleme sırasında Bakan Çavuş’a Hayvancılık Dairesi Müdürü Gönen Vurana da eşlik etti.

Hayvancılık Dairesi Müdürü Vurana, bölgede yapılan çalışmalar ve 2025 yılında hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında bilgi verdi. Balıkçı barınağının altyapısının iyileştirilmesi ve sürdürülebilir balıkçılığın desteklenmesi amacıyla yürütülen projelerin değerlendirildiği incelemede, sektördeki mevcut durum ve ihtiyaçlar da ele alındı.

Bakan Çavuş, balıkçılığın ülke ekonomisi ve gıda güvenliği açısından önemine vurgu yaparak, balıkçıların daha iyi koşullarda faaliyet göstermesi için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Çavuş, sektör temsilcileriyle iş birliği içinde hareket etmeye devam edeceklerini de kaydetti.