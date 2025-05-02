Teknoloji ve savunma sanayii başta olmak üzere farklı alanlarda sergilenen projeleri inceleyen Bakan Çavuş, özellikle tarım ve çevre temalı yenilikçi çalışmalar hakkında detaylı bilgi aldı.

Bakan Çavuş, gençlerin teknolojiye olan ilgisinin ve ortaya koydukları yaratıcı fikirlerin ülkemizin geleceği açısından büyük bir umut kaynağı olduğunu belirtti.

Bilimsel üretimin desteklenmesi ve gençlerin teşvik edilmesinin, yerli ve milli projelerin gelişmesine ciddi katkılar sağlayacağını vurgulayan Çavuş, TEKNOFEST gibi organizasyonların bu sürece önemli bir ivme kazandırdığını ifade etti.