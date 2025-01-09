Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'deki tohumculuk sektöründeki son gelişmeler ve Kıbrıs Türk çiftçilerine yönelik yapılabilecek iş birlikleri ve eğitim fırsatları ele alındı.

Toplantıda Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin her alanda büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Çavuş, özellikle tohumculuk alanında çiftçilerle yapılacak iş birliklerine Bakanlık olarak her türlü desteği vereceklerini belirtti.

Bakan Çavuş, son dört yıldır tohum üretim ve desteği konusunda önemli adımlar attıklarını, Türkiye'den temin edilen tohumlarla kuraklık ve verimlilik testleri yaptıklarını kaydetti. Bu testlerin, Kıbrıs koşullarına uygun tohum çeşitlerinin belirlenmesi adına büyük önem taşıdığını söyleyen Çavuş, elde edilen verilerin çiftçilerin daha verimli ve sürdürülebilir üretim yapmalarına katkı sağlayacağını ifade etti.

Bilinçli üretimin önemine de değinen Çavuş, tohum çeşitliliği ve ıslahı konusunda ciddi ilerlemeler kaydedildiğini söyledi; bu tür eğitimlerin, çiftçilerin üretim süreçlerinde daha verimli ve sürdürülebilir yöntemler benimsemelerine olanak sağlayacağını ifade etti.

Çavuş, tohumculuk sektöründeki iş birliğinin artırılması gerektiğini belirterek, bu tür ziyaretlerin ve teknik eğitimlerin gelecekteki tarım politikalarına büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Türkiye Tohumcular Alt Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Güler ise, Türkiye’de tohumculuk sektörünün hızla geliştiğine dikkat çekti. Güler, Kıbrıs Türk çiftçilerine katkı sağlamak amacıyla ücretsiz eğitimler düzenleyebileceklerini belirterek, sektördeki bilgi ve deneyimlerini Kıbrıs’a taşımayı hedeflediklerini ifade etti.