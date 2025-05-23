Yangının helikopter desteğiyle havadan ve ekiplerin yoğun çabasıyla karadan yapılan müdahale sonucunda kısa sürede kontrol altına alındığını belirten Bakan Çavuş, bölgede yürütülen söndürme ve soğutma çalışmalarını yakından takip etti. Yangına Orman Dairesi ekiplerinin yanı sıra Sivil Savunma Teşkilatı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri, itfaiye ekipleri, bölge belediyeleri, hazır kuvvet ekipleri ve bölge halkı müdahale etti.

Bakan Çavuş, yangının daha geniş alanlara yayılmadan kontrol altına alınmasının, tüm kurumların koordineli ve özverili çalışması sayesinde mümkün olduğunu vurguladı. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü ifade eden Çavuş, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak benzer olayların önlenmesi için gerekli adımların atılacağını söyledi.

“Doğal alanlarımız en kıymetli miraslarımızdandır” diyen Çavuş, sözlerine şöyle devam etti:

“Yangına ilk andan itibaren müdahale eden itfaiye ekiplerimize, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’na, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’ne, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı personeline, Orman Dairesi personeline, hazır kuvvet ekiplerine, bölge belediyelerine ve destek veren halkımıza minnettarız.”

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bölgede hasar tespit ve rehabilitasyon çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.