Beş gün süren eğitim programının sonunda katılımcılara sertifikaları, Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek tarafından verildi.

Bakan Dinçyürek, törende yaptığı konuşmada, 6 Şubat Depremi’nin herkesin bildiği doğruları acı bir şekilde hatırlattığını belirterek, doğal afetlerin önüne geçmenin mümkün olmadığını ancak bu afetlerin etkilerini azaltmak ve afet anında etkin müdahale edebilmek için proaktif planlamanın hayati önem taşıdığını vurguladı.

Deprem sonrasında, hem Türkiye’de hem de KKTC’de büyük kayıplar yaşandığını ifade eden Dinçyürek, sağlık alanındaki mevcut yapıların gözden geçirildiğini belirtti. Bu kapsamda bazı binaların yıkıldığını, bazılarının ise güçlendirme çalışmalarıyla dayanıklı hale getirildiğini dile getiren Dinçyürek, önümüzdeki süreçte Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi içinde bulunan Kan Bankası ve Talasemi Merkezi’nin bulunduğu binanın depreme dayanıklı olmadığı için yıkılacağını açıkladı.

Afetlere hazırlık kapsamında eğitim programlarına da önem verdiklerini belirten Dinçyürek, 2023’te İzmir’de, 2024’te ise KKTC’de Türkiye’den gelen ekiplerle ortak eğitimler düzenlendiğini söyledi. KKTC’de Ulusal Medikal Kurtarma Ekipleri’nin (UMKE) oluşturulduğunu ve bu ekiplerin afet müdahale süreçlerinde aktif rol üstleneceğini belirten Bakan, teknik donanım ve cihaz taleplerinin karşılanması için de gerekli adımların atıldığını ifade etti.

Bakan Dinçyürek, afet yönetimi konusunda yürütülen tüm çalışmaların, Başbakan Ünal Üstel’in hassasiyeti ve direktifleri doğrultusunda ilerlediğini vurgulayarak, hükümetin bu konudaki kararlılığına dikkat çekti.

Eğitim programına katılan hastane yöneticilerinin, kendi kurumlarında afet eylem planlarını hazırlayarak Sağlık Bakanlığı ile paylaşacaklarını söyleyen Dinçyürek, ülkenin olası afetlere karşı en iyi şekilde hazırlanması için iş birliği içinde çalışmaların süreceğini belirtti.

Son olarak, her konuda olduğu gibi afet yönetimi konusunda her zaman destek sağlayan Türkiye Cumhuriyeti’ne ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’na teşekkür eden Dinçyürek, bilimsel temeller ışığında iş birliğini geliştirerek gereken tüm çalışmaları birlikte yürütmeye kararlı olduklarını ifade etti.