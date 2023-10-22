Hastane Başhekimi Dr. Derya Turan Bayırlı Bakan Dinçyürek'e verilen hizmetler konusunda bilgiler sundu.

Bakan Dinçyürek, KKTC'den gelen hasta yakınları ile de bir araya gelerek sağlık durumları konsunda bilgiler aldı beklentilerini dinledi.

Dinçyürek, hastanedeki kalış dönemi yıpratıcı ve zor bir süreç. Dolayısıyla burada tedavi gören hastalarımızın memnuniyeti ve talepleri önemli. Amaç KKTC'den gelen hastalarımıza ve refakatçilere daha iyi düzeyde hizmet sunulması bu anlamda aile yakınlarının talepleri bizler için önemli ifadelerinde bulundu.

Hasta yakınları Bakan Dinçyürek'in yapmış olduğu ziyaret nedeniyle büyük memnuniyet duyduklarını ifade ederek, teşekkür ettiler.