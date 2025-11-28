TÜRKPA merkezinde Genel Sekreter Büyükelçi Ramil Hasan ile bir araya gelen Bakan Ertuğruloğlu, ülkemizin TÜRKPA’daki temsiliyetine ilişkin görüş alış verişinde bulundu.

Bakü’deki resmi temasları çerçevesinde Türkiye’nin Bakü Büyükelçiliği’ne de bir nezaket ziyaretinde bulunan Ertuğruloğlu burada Büyükelçi Prof. Dr. Birol Akgün ile görüştü.

Azerbaycan-KKTC Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Cavanşir Fevziyev Azerbaycanlı milletvekillerinin katılımıyla Bakan Ertuğruloğlu onuruna bir akşam yemeği verdi.

Bakü temasları çerçevesinde Bakan Ertuğruloğlu’na Bakanlık Müsteşarı Mustafa Lakadamyalı, KKTC Bakü Temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer, Üçüncü Sekreter Görkem Reis ile Basın-Yayın ve Enformasyon Memuru Mert Efekan eşlik etti.