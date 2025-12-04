Bakanlıktan yapılan açıklamada, Haziran 2025 beyan tarihli, Hayvan Kayıt Sistemine kayıtlı olan fakat bildirimini yapmakta geciktiği için Temmuz-Aralık dönemine ait Küçükbaş Hayvan Başı ikinci taksit ödemesini alamayan Küçükbaş Hayvan Yetiştiricilerine yönelik bir defaya mahsus, 30 Ekim’de bir günlüğüne açılan ek beyanlara başvuran üreticilerin ödemelerinin yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, üreticilerin, toplam 2 Milyon 212 bin 100 TL’lik tutarındaki ödemeyi Kooperatif Merkez Bankası ve ilgili bankanın şubelerinden alabileceği belirtildi. Uluçay, Salamis Yolu park alanı çalışmasını yerinde inceledi İçeriği Görüntüle