Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk’ün ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, engelli bireylerin istihdamdan sağlığa, eğitimden barınmaya kadar uzanan sorunları ele alındı.

Federasyon Başkanı Derviş Yücetürk, engelli bireylerin sorunlarının yalnızca bir güne sığdırılmaması gerektiğini vurgulayarak, istihdam, sağlık ve eğitim alanlarındaki taleplerden oluşan 14 maddelik istem paketini Bakan Hasipoğlu’na sundu.

Özellikle istihdam konusunda ciddi sıkıntılar yaşandığını belirten Yücetürk, “İstihdama ihtiyacı olan insanlarımız var. 50 kişilik listemizden sadece iki kişi istihdam edildi. Engelliler iş ve aş istiyor.” dedi.

Yücetürk ayrıca, ülkedeki en büyük eksikliklerden birinin Engelli Dairesi’nin bulunmaması olduğunu ifade etti. Engelsiz Yaşam Evi’nin yatılı bölümünün hâlâ tam kapasiteyle hizmet veremediğini belirten Yücetürk, “Annesi ve babası olmayan, ortada kalan 30 engellimiz var. Bizim için en acil olan yatılı bölümdür.” diyerek çağrıda bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu ise ziyarette yaptığı konuşmada, engelli bireylerin sorunlarını yerinde görmek ve çözüm üretmek amacıyla Federasyonu ziyaret ettiklerini belirterek, 3 Aralık’ın engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekilmesi açısından önemli bir farkındalık günü olduğunu söyledi.

Gün içinde Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı 18 yaş üstü engelli merkezlerini de ziyaret ettiklerini aktaran Hasipoğlu, engelli vatandaşlara ekonomik ve sosyal destek sağlamaya devam ettiklerini kaydetti.

Üstel Hükümeti döneminde 70 engellinin kamuda istihdam edildiğini belirten Hasipoğlu, uygun koşullar çerçevesinde istihdamın artırılması için çalışmaların süreceğini ifade etti.

Hasipoğlu ayrıca, Engelsiz Yaşam Evi’nin yatılı bölümünün yeni yılın başında hizmete açılacağı müjdesini vererek açıklamalarını tamamladı.