İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda annelerin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, sevginin, fedakârlığın ve karşılıksız emeğin en güçlü temsilcisinin anneler olduğunu ifade etti.

Bakan Oğuz mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Anne; emektir, fedakârlıktır, merhamettir. Karşılık beklemeden evladına ömrünü adayan, sevgisini hiçbir zaman eksiltmeyen en kıymetli varlığımızdır.

Hayata gözlerimizi açtığımız ilk andan itibaren attığımız her adımda yanımızda olan; sevgisiyle güç veren, şefkatiyle yol gösteren annelerimiz, hayatımızın en güvenli limanıdır.

Sevgiyi, saygıyı, paylaşmayı, dayanışmayı, hoşgörüyü ve sabrı bizlere öğreten annelerimizin hakkını ödemek mümkün değildir. Onlar, aile yapımızın temel direği, toplumumuzun en güçlü yapı taşıdır.

Özellikle zor zamanlarda dualarıyla, sevgileriyle ve fedakârlıklarıyla bizlere güç veren tüm annelerimiz, her türlü takdirin üzerindedir.

Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit anneleri olmak üzere, evlatlarını sevgiyle büyüten tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum.”