Bakan Hasipoğlu, ziyarette devlet koruması altındaki çocuklara bir anne şefkatiyle yaklaşan, onların sağlıklı bir aile ortamında büyümesi için gece gündüz demeden çalışan kadın personelin Anneler Günü’nü kutladı.

Kurumun farklı birimlerini gezerek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ve denetiminde bulunan yurtlarda yaşamını sürdüren yaklaşık 150 çocuğun bakımını üstlenen koruyucu annelerin çok kutsal bir görev yerine getirdiğini ifade etti.

Hasipoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada Anneler Günü’nün sadece biyolojik anneleri değil, bir çocuğun hayatına sevgiyle dokunan herkesi kapsayan çok özel bir gün olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Anneler Günü, sadece biyolojik bir bağı değil, bir çocuğun kalbine dokunan, ona güven ve sevgi veren tüm yürekleri kapsar. Burada evlatlarımıza yuva sıcaklığını aratmayan, onlara kol kanat geren siz değerli çalışanlarımızın emeği her türlü takdirin üzerindedir. Devletimiz adına, çocuklarımızın geleceği için sergilediğiniz bu fedakarlıktan dolayı hepinize yürekten teşekkür ediyorum.”

“EN BÜYÜK TEŞEKKÜR ÖZEL ANNELERİMİZE”

Hasipoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı ve denetiminde olan yurtlarda yaşamını sürdüren çocuklara bakan ve aynı zamanda koruyucu anne olarak görev yapan tüm annelerin Anneler Günü’nü kutlayarak, onların ortaya koyduğu özverinin toplum açısından son derece değerli olduğunu vurguladı.

Devlet himayesi altındaki çocukların sevgi dolu, güvenli ve sağlıklı bir ortamda büyümesinin önemine dikkat çeken Hasipoğlu, bakanlık olarak çocukların yaşam koşullarını daha da güçlendirmek adına çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

Ziyaretin sonunda personelle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Hasipoğlu, çocuklarla yakından ilgilenerek sohbet etti. Hasipoğlu ayrıca, kurumun ihtiyaçlarının karşılanması noktasında bakanlık desteğinin artarak devam edeceğini kaydetti.