Başbakan Ünal Üstel, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakan Ünal Üstel’in mesajı şöyle:

“Anneler; sevgisiyle büyüten, emeğiyle geleceği şekillendiren en kıymetli değerlerimizdir.

Hayatımızın her anında fedakarlığı, sabrı ve şefkatiyle yanımızda olan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü en içten duygularımla kutluyorum.

Başta şehit anneleri ve evlat acısını yüreğinde taşıyan Şampiyon Meleklerimizin kıymetli anneleri olmak üzere, evlatları için ömrünü adayan tüm annelere sağlık, huzur ve güç diliyorum.

Varlıklarıyla hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin ellerinden sevgiyle öpüyorum.”