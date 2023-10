Çavuş’un mesajı şöyle:



“Kadınlarımız toplumun gelişmesine yön veren, üreten, sevgisiyle çoğalan ve her alana katkı koyan analarımız, eşlerimiz ve kızlarımızdır.



Kadınlarımız, her alanda olduğu gibi tarım alanında da önemli hizmetler vermektedir. Özellikle ülkemizde tarıma katkı koyan kadınlarımızı desteklemek ve mesleklerinde gelişmelerini sağlamak bizim asli görevlerimizden biridir.



Çiftçi kadınlarımızın ekonomiye katkısı ve ülkenin kalkınmasına yönelik yaptıkları çalışmalar her zaman takdire şayandır.



Uluslararası Tarım Üreticileri Derneği’nin 15 Ekim'i Dünya Kadın Çiftçiler Günü olarak ilan etmesinden dolayı ülkemizde de bu sektöre emek veren tüm kadınlarımızın Dünya Kadın Çiftçiler Günü’nü en içten duygularımla kutlar; alın teriyle ekmeğini kazanan tüm kadın çiftçilerimize de bereketli yıllar dilerim.”