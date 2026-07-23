Bakanlar Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda 118 kişinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yurttaşlığına kabul edilmesine karar verildi.

Söz konusu kararlar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Vatandaşlığı onaylanan isimler şöyle:

  1. Kahraman Dönmez
  2. Alaattin Çakır
  3. Mikail Şahan
  4. Fatma Gül Alpaslan
  5. Esra Koçtürk
  6. Ebru Kurt
  7. Emire Kireççi
  8. Ceren Kireççi
  9. Cansu Uluğ
  10. Bülent Mertcan İlbay
  11. Yağmur Akdağ
  12. Kader Aslan
  13. Maral Abdalimova
  14. Büşra Çelik
  15. Elif Ekmekçibaşı
  16. Kemal Yazıcı
  17. Xenia Casap
  18. Ayşenur Yavuz
  19. Sevilay Karaoğlan
  20. Asım Zeybek
  21. Fatma Burcu Erdoğan
  22. Cansu Yıkar
  23. Rabia Özçelik
  24. Öznur Taş
  25. Fidan Kuruçolak
  26. Meryem Kaya
  27. Özgenur Aytekin
  28. Rojin Yıldırım
  29. Orhan Akyüz
  30. Banu Şener Ercin
  31. Pınar Görgülü
  32. Mert Kağan Görgülü
  33. Yeşim Erkaplan
  34. Muhammet Abdullah Şanverdi
  35. Necmi Telmi
  36. Fatma Yaren Telmi
  37. Mustafa Yılmazoğlu
  38. Çilem Çetin
  39. Orhun Çavaş
  40. Medya Çelik
  41. Ali Atılgan
  42. İbrahim Bal
  43. Gizem Nur Çatık
  44. Serhat Gök
  45. Fatma Bozar
  46. Gökhan Kars
  47. Mustafa Çayır
  48. Mustafa Yıldız
  49. İlke Harputlu
  50. Kürşad Serkan Saygılı
  51. Gökhan Odacıoğlu
  52. Illia Kriuk
  53. Furkan Can
  54. Mehmet Fatih Özağı
  55. Murat Tanır
  56. Hasan Çevik
  57. Esma Kiper
  58. Doç. Dr. Emre Hamurtekin
  59. Eser Yiğit
  60. Aygül Ece
  61. Zekeriya İşçioğlu
  62. Velihan Olcay
  63. Zümrüt Erdoğan
  64. Zeynep Nur Özer
  65. Ziya Bilir
  66. Ziya Kurt
  67. Ümit Göçer
  68. Nazar Çelik
  69. Nihat Demiroğlu
  70. Niyazi Arda Koral
  71. Tufan Zeren
  72. Elif Karaduman
  73. Fırat Topal
  74. Ece Ulutaş
  75. Alexandra Mandabura
  76. Ferhat Bayın
  77. Derya Avcı
  78. Gulshat Rozyeva
  79. Hasari Özdemir
  80. Prof. Dr. Canan Hacer
  81. Birsu Tutar
  82. Batuhan Topal
  83. Abdullah Çamlıca
  84. Cenk Yılmaztekin
  85. Ayşe Nur Özbey
  86. Elveda Kara
  87. Emirhan İnan
  88. Sıla Şevval Karatepe
  89. Abdussamet Ekin
  90. Emrecan Karadeniz
  91. Hüseyin Kaya
  92. Sidar Öncebe
  93. Eda Öncebe
  94. Tuana Şehirli
  95. Selman Yıldız
  96. Muhammed Hızan
  97. Fadime Kalay
  98. Milana Resul
  99. Selçuk Serin
  100. Esra Şahbaz
  101. Yılmaz Kurcan
  102. Özcan Bilaloğlu
  103. Humayun Muhammed Jalal
  104. Resul Taha Yavuz
  105. Derya Çelik
  106. Şükrü Timur
  107. Özkan Bilaloğlu
  108. Ulaş Baba
  109. Yusuf Yıldırım
  110. Saadet Yayğıç
  111. Mustafa Çakar
  112. Tülin Balaban
  113. Hüseyin İri
  114. Inga Chirilenco
  115. Hasip Bayraktar
  116. Miraç Güzey
  117. Mohammed Ali Ali
  118. Rojin Karakuş