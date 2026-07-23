Kararnameyle, Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi, Banka ve Sigorta İşlemleri Vergisi, Taşınmaz Mal Vergisi ile Vergi Usul Yasası kapsamındaki 2024 ve önceki vergilendirme dönemlerine ait vergi borçları, vergi cezaları, özel usulsüzlük cezaları ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği hariç yerel yönetimlerin alacakları yapılandırma kapsamına alındı.

Düzenlemeden yararlanmak isteyen yükümlülerin, kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 12 Ekim 2026 mesai bitimine kadar başvuruda bulunması gerekiyor.

Kararnameye göre, 2023 ve önceki vergilendirme dönemlerine ait borçların peşin ödenmesi halinde vergi cezalarının yüzde 90'ı ile gecikme zamları ve gecikme faizlerinin tamamı tahsil edilmeyecek. 2024 yılına ait borçlarda ise cezanın yüzde 50'si ile gecikme zammı ve faizlerinin yüzde 50'si silinecek.

Borçlarını taksitle ödemeyi tercih eden yükümlüler ise başvuru sırasında toplam borcun yüzde 20'sini peşin ödeyecek, kalan tutar ise altı eşit taksitte tahsil edilecek. Bu yöntemde 2023 ve öncesi borçlarda cezanın yüzde 80'i, 2024 yılı borçlarında ise cezanın yüzde 40'ı ile buna karşılık gelen gecikme zammı ve faizleri tahsil edilmeyecek.

Kararname kapsamında yapılan ödemeler vergi matrahından gider olarak indirilemeyecek ve başka vergi borçlarına mahsup edilemeyecek. Ayrıca, yapılandırma şartlarına uyulmaması veya ödemelerin süresinde yapılmaması halinde yükümlüler düzenlemeden doğan haklarını kaybedecek ve borçlar yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre tahsil edilecek.

Yasa Gücünde Kararname, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte yürürlüğe girdi.