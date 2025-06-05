Bakanlar Kurulu, 12 kişinin ihraç emrini kaldırma kararı aldı. İlgili karar Resmi Gazete’de yayımlandı.
İhraç emri kaldırılan kişiler şöyle:
- Gökhan Bitik,
- Assen Miladinov Andonov n/d Shenol Myumyun Adem,
- Ömer Sürek
- Müslüm Taşdemir
- Kemal Saparov,
- Bülent Polat,
- Soner Avşar,
- Umur Köylü,
- Burak Can Alhan,
- Mustafa Kılıç,
- Mehmet Göğsüaçık
- Simge Bekci
BİR KİŞİ YASAKLI GÖÇMEN İLAN EDİLDİ
Öte yandan, Bakanlar Kurulu, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından aranan Yakup Vadili’nin ‘yasaklı göçmen’ ilan edilmesine karar verdi.