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Öte yandan, Bakanlar Kurulu, ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından aranan Yakup Vadili’nin ‘yasaklı göçmen’ ilan edilmesine karar verdi.

İhraç emri kaldırılan kişiler şöyle:

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