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Yangın faciasına ilişkin Türkiye’de de bir günlük milli yas ilan edildi.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında 76 kişi hayatını kaybetti, olaya ilişkin 9 kişinin gözaltına alındı.

“Bakanlar Kurulu, Bolu Kartalkaya’da çıkan yangın sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi ve yaralanması nedeniyle, 22 Ocak 2025 tarihinden başlayarak güneşin batışına kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde ulusal yas ilan edilmesine karar verdi.”

Resmi Gazete’de yayımlanan karar şöyle:

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