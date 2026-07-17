Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü’nden yapılan açıklamaya göre, her çarşamba düzenlenen söyleşiler, Uluslararası Final Üniversitesi Kıbrıs Tarih ve Kültür Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ulvi Keser tarafından gerçekleştirildi.

Kıbrıs’ın tarihi, kültürü, toplumsal yapısı, siyasi gelişmeleri ve Doğu Akdeniz’in stratejik öneminin ele alındığı program kapsamında, Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi’nden Basın Tarihi’ne, istihbarat faaliyetlerinden halkbilimine kadar 32 farklı başlıkta oturum düzenlendi.

Açıklamada, programın Ekim 2026 itibarıyla yenilenen içerik ve farklı bir formatla yeniden başlatılmasının planlandığı belirtildi.

Akdeniz Söyleşileri’nin tamamlanması dolayısıyla Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü tarafından, katkılarından dolayı Prof. Dr. Ulvi Keser’e teşekkür plaketi takdim edildi.