15-02-2023 - 28 -02-2023 Covid-19 genel durumu şöyle;
14 Günlük Yapılan Test Sayısı: 2695
14 Günlük Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 140
14 Günlük Kaybedilen Hasta: YOK
Not: Covid-19 genel durumu iki haftada bir kamuoyu ile paylaşılacaktır.
15-02-2023 - 28 -02-2023 Covid-19 genel durumu şöyle;
14 Günlük Yapılan Test Sayısı: 2695
14 Günlük Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 140
14 Günlük Kaybedilen Hasta: YOK
Not: Covid-19 genel durumu iki haftada bir kamuoyu ile paylaşılacaktır.
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