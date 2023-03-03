15-02-2023 - 28 -02-2023 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Uyuşturucu satıcısı mahkemeye çıkarıldı... Uyuşturucu satıcısı mahkemeye çıkarıldı...

14 Günlük Yapılan Test Sayısı: 2695    

14 Günlük Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 140       

14 Günlük Kaybedilen Hasta: YOK 

Not: Covid-19 genel durumu iki haftada bir kamuoyu ile paylaşılacaktır.