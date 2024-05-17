Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Hayvancılık Dairesi’nin derlediği veriler ışığında üretimin devamlılığını sağlamak adına yapılan maliyet çalışmaları doğrultusunda, üretim maliyetleri ve sürdürülebilirlik payları da dikkate alınarak inek sütüne 1,55 TL artış yapıldı.

Buna bağlı olarak inet sütü alım fiyatı 20,85 TL’ye yükseldi. Küçükbaş süt fiyatları da aynı oranlarda arttırılmış, koyun sütü 39,50 T, keçi sütü de 31 TL olarak güncellendi.

Güncellenen fiyatlar 16 Mayıs 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde uygulamaya girdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yine özellikle hellim tesciline hazırlık adına başlatılan PDO desteklemesi de aynen devam edecektir. Süt toplama merkezleri devreye girene kadar açık toplanan küçükbaş sütlerinin de fiyat dengesi korunmuştur. Başta hayvancımızın girdi maliyetlerini ucuzlatmak adına yapılan çalışmalar, kaba yeme ve hibe arpa gibi verilen destekler ile 2023 ve 2024 yıllarında hayvancılığın gelişmesine, rekabet edilebilirliğine yapılan katkıların yanı sıra, üretilen ürünlerin de değerlendirilmesine katkılarımız ülkemiz tarımının istenilen düzeye ulaşması adına artarak devam edecektir" denildi.