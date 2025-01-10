Erenköy-Karpaz Belediye Başkanı Dr. Hamit Bakırcı, Dipkarpaz-Zafer Burnu ana yolu yapım projesine ilişkin olarak bir basın açıklaması yaptı.

Hamit Bakırcı, “Güvercinlik yolunu da yapın ama Karpaz yolunu ötelemeyelim. Yeter, bıçak kemiğe dayandı” ifadelerini kullandı.

Bakırcı, açıklamasında şunları kaydetti:

“İlgili bakanımız ve turizm bakanımız ile Dipkarpaz- Zafer bunu yolunun yapılması için yaklaşık bir yıl önce Dipkarpaz’da incelemelerde bulunmuş ve ilgili bakanla açıklamalarda bulunmuştuk. Yeni yıl öncesinde bu yolun yapılması için karayolları dairesi müdürü ve Başbakan bölgeye gelerek yolun yapılacağı müjdesini vereceğini açıklamıştı. Ancak o hafta çok yağmurlu bir hafta idi ve ertelemek zorunda kalmıştık ama bu ay sonu yol başlayacaktı. Geçenlerde Bayındırlık ve ulaştırma bakanı bir açıklama yaptı ve dedi ki “ağlamayan çocuğa meme vermezler “. Ben bunu çok düşündüm demek ki 2 yıldır biz ağlamadık, eylem yapmadık, şiddete başvurmadık, medeni bir şekilde bu işi çözmeye çalıştık. Günün sonunda güvencinlik- çayönü yolu o da ülkemizin bir parçası onun da acilen yapılması gerekir. Bundan bir şikayetimiz yok. Ama konuşmanın devamında Dipkarpaz-Zafer burnunun yolunun yapılmasının ertelenmesi ve tüm iş araçlarını buraya ( güvenrcinlik-çayönüne) çekiyoruz denmesi bana dokundu. Ben eminim ki bölge halkıma da dokundu. Vatandaşlardan gelen tepkileri biliyorum.

Biz bu basın açıklamasını yaparken , vatandaşlarımızla da konuşurken biz bu ülkenin burası yapılsın, şurası yapılmasın demiyoruz, her yere dokunulsun. Ama 10 yıldan beridir mücadele veriyoruz; ülkemizin polisi, belediye çalışanları, turizm otobüsleri, özel şahısların araçları, balığa gidenler, ava gidenler, tarlasını sürmeye giden Dipkarpazlılar, bu yoldan her gün geçiyorlar, hatta geçemiyorlar diyebiliriz.

Bugün biz bu basın açıklamasını yapmaya hazırlanırken, Sayın bakan bir paylaşım yaptı: şov yapmakla suçladı bizi. Ben iki yıldır belediye başkanıyım, birçok noktaya dokundum, birçok işler yaptım. Daha da iyisini yapacağız inşallah.

Ve ben bunları kendi sayfamdan paylaşmadım, hatta beni bu konuda eleştiren arkadaşlar var. Ben de şunu söylüyorum, bu zaten bizim görevimiz bu hizmeti bu halk işin zaten vermek zorundayız.

Bunu açıklamanın da bir anlamı yok. Yani ben şov yapmak isteseydim yapardım. Bakanımız bu iki yıl süre zarfında kendisi ile irtibat kurmadığımızı söylüyor, oysa sayın bakanı aramadıysam 8 kez aradım. Bunun ikisinde telefonu açtı, diğerlerinde açmadı. Bu da değil; karayolları dairesi müdürü ile sürekli istişare içerisindesiniz sadece Zafer burnu yolu ile ilgili değil, diğer bölge yolları ile de ilgili. Zafer burnu yolunun ne zaman başlanacağı ile ilgili sürekli konuşuyoruz. Ayrıca şunun da farkındayız; bu ülkede yasalar, tüzükler var. Eski eserler ile yüksek anıtlar kurulundan izin çıkması gerektiği ile ilgili biz bunu sabırla bekledik. Ancak yolun başlama tarihi geldiğinde ben burayı durduruyorum ve şuraya başlacağım açıklamasının yapılmasını doğru bulmuyorum. Her ikisi de birlikte yapılsın.

Oradaki yol asfaltın üzerine dökülerek yapılacakmış, peki Dipkarpaz yolu da asfaltın üzerine dökülerek yapılmayacak mı! Bu bir açıklama olamaz.

Bizim amacımız bağcıyı dövmek değil. Bizim amacımız; artık bu bölgedeki sorunları elbirliği ile bir bir çözebilmek. Bunlardan bir tanesi de bu yol. Sadece bu yıl da değil; eşekler büyük bir sorun, ayrıca bölgemizde bulunan emirnameneler, doğayı bozmadan kültürümüzü bozmadan bölgeye uygun yapılaşmaya girmemiz lazım. 2004 yılından beri bizi buraya kapattılar. Tabii ki tüm bunlar da dururken ve yolun yapılacağı tarihi belli iken ve şimdi ötelenirken, Dipkarpaz halkı bunu anlamsızca konuşurken biz sessiz mi kalacaktık, bunu mu istiyorlardı.

Önce biz kendimizi ortaya koyalım; biz bu eylemi yolda da yapabilirdik. Ama biz gayet medeni bir şekilde mesajımızı buradan veriyoruz. Bundan sonraki süreç bakanlığın tavrı be yapacakları ile ilgildir.

Ben şuanda burada Hamit Bakırcı olarak konuşmuyorum, toplumun sözcüsü olarak konuşuyorum. Bu toplumun yüzde 90’ından fazlası benimle aynı görüşte, sayın Arıklı’nın bunu iyi bilmesi lazım. Eğer ben şov yapıyorsam bu toplumun hepsi şov yapıyor demektir.

Ben sayın bakanın Facebook üzerinde Yaptığı paylaşımdan üzüldüm. Evet bir seçim süreci geçirdik, evet parti olarak bizi desteklediler . Teşekkür ederiz . Ama şu var ki kardeşim dahi olsa ‘Doğru doğrudur, yanlış yanlıştır’. Ben bu olayı yanlış görüyorum. Dolayısıyla bizim kendisinden istediğimiz; evet Güvercinlik yolunu da yapın ama, Karpaz yolunu da ötelemeyelim, yeter, bıçak kemiğe dayandı.

Ben burada daha fazla polemiğe girmek istemiyorum, bu sorunu tüm bölge halkım adına aktarıyorum. Bölge belediye başkanlarımız da , milletvekilimiz de destek verdi teşekkür ediyorum. Bu sadece bizim bölgenin sorunu değil, bütün adanın sorunu."