Erenköy - Karpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı yeni yıl nedeniyle yayımladığı mesajda, 2025 yılının, birliği pekiştirdikleri ve bölgenin eşsiz doğasını koruyarak geleceğe hazırladığı bir yıl olduğunu ifade ederek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana, Erenköy’den Dipkarpaz’a kadar her sokağımıza hizmet götürmek, çocuklarımızın o tertemiz yüzlerindeki gülümsemeyi çoğaltmak ve kadınlarımızın sosyal yaşamda daha güçlü var olmalarını sağlamak için canla başla çalıştık” dedi.

Adamızın göz bebeği olan eşsiz coğrafyayı, hep birlikte daha yaşanabilir ve daha huzurlu bir yuva haline getirdiklerini kaydeden Bakırcı, 2026 yılına girerken, heyecanlarının daha büyük, hedeflerinin daha yüksek olduğunu söyledi.

Bakırcı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni yılın; annelerimizin ve kadınlarımızın huzur bulduğu, çocuklarımızın güvenle geleceğe baktığı, dünyada kanın ve gözyaşının dindiği, sevginin ve hoşgörünün galip geldiği bir yıl olmasını temenni ediyorum. 2026, umutlarımızı yeşertsin ve birliğimizi daim kılsın.

Erenköy-Karpaz’ımızın her bir ferdine sağlık, mutluluk ve esenlik dolu bir yıl diliyorum.”