AFAD'ın aktardığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 09.41'de deprem meydana geldi. Sarsıntının büyüklüğü 4.4 olarak açıklanırken derinliği ise 10.38 kilometre olarak kayıtlara geçti.

Sarsıntılar bölgede kısa süreli tedirginliğe de neden oldu. Deprem, Manisa ve İzmir gibi çevre illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre; herhangi bir olumsuz durum tespit edilmedi.

Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta ve 27 Ekim'de 6,1 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. İki deprem ile yüzlerce bina hasar görmüş, ilçe geçen hafta "genel hayata etkili afet bölgesi" ilan edilmişti.

27 Ekim'deki son depremden sonra uzmanlar artçıların devam edeceğini söylemiş, "hasarlı binalardan uzak durulması" konusunda uyarmıştı.