Türkiye İstatistik Kurumu, yarın Ocak-Mart dönemini kapsayan büyüme verilerini paylaşacak. Aynı gün Hazine ve Maliye Bakanlığı geçen yıla ilişkin bütçe dengesini açıklayacak.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat 4 Haziranda mayıs ayı dış ticaret rakamlarını duyuracak.

Merkez bankası rezervleri de Kurban Bayramı tatili nedeniyle 2 ve 4 Haziran tarihlerinde açıklanacak. 4 Haziran tarihinin bir diğer önemli verisi de Nisan ayına ilişkin iş gücü istatistikleri olacak.

Ekonomi dünyası 5 Haziran Cuma günü enflasyon verilerine odaklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun mayıs ayı rakamlarını açıklaması ile 5 aylık enflasyon tablosu belli olacak.

TÜİK, 9 Haziran'da mayıs ayı finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını, 10 Haziran'da ise nisan ayına ilişkin sanayi üretim endeksini açıklayacak. Bir sonraki gün Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, yılın dördüncü faiz kararını açıklayacak. Banka, son toplantısında politika faizini yüzde 37'de sabit tutmuştu.

TÜİK, 15 Haziran'da ücretli çalışan istatistiklerini duyuracak. Mayıs ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri de 16 Haziran'da açıklanacak. Ayın geri kalanında ise konut ve iş yeri satış istatistikleri ve güven endeksleri takip edilecek. Dış ticaret ve iş gücü verileriyle Haziran ayı maratonu tamamlanacak.