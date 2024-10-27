Yaya Bah'ın ölümü ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

26.10.2024 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Lefkoşa’da Mehmet Akif Caddesi’nde, bir apartmanın 3’üncü katındaki balkonunda bulunan Lefkoşa’da sakin Yaya BAH (E-32), dengesini kaybederek yaklaşık 9 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu ağır şekilde yaralanmıştır. Adı edilen kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi, yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecektir. Soruşturma devam etmektedir.