Fileleftheros ve diğer gazeteler, 33 yaşındaki bir kişinin, 46 yaşındaki eski eşinin evine balkondan girdiğini ve o anda evde bulunan 40 yaşındaki erkek şahsı baltayla ağır yaraladığını yazdılar.

Gazete, 46 yaşındaki kadının polisi aramayı ve araç park yerine kadar kaçmayı başardığını belirtirken polisin olay yerine gelmesine karşın saldırganın 40 yaşındaki adamın el başparmağını kopardığını ve çeşitli yerlerinden ağır yaralanmasına sebep olduğunu aktardı.

Habere göre olay yerinde kaçan şahıs daha sonra yakalandı.