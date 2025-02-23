“Uray Sokak Toptancılar Hali Dönüşüm Projesi’nin kapsamında ihaleyi kazanan ARUCAD tarafından Lefkoşa Türk Belediyesi Kültür Şubesi’nin ortaya koyduğu vizyonla yapılan restorasyon çalışmalarını LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve LTB yöneticileri ile ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi yerinde inceledi.

Kültür ve sanatın başkenti Lefkoşa’da daha donanımlı ve modern hale getirilmek üzere devam eden çalışmalar sonunda tamamlanacak “Bandabuliya Sahnesi” Lefkoşa Türk Belediyesi tarafından ARUCAD ile iş birliği içerisinde kullanılacak.

İncelemeler sırasında LTB Başkanı Harmancı, “Uray Sokak Toptancılar Hali Dönüşüm Projesi’nin şehrin kalbine çok önemli bir dokunuşta bulanacağını ve 2014 yılından bugüne Surlariçi ile ilgili önemli girişimlerde bulunduklarını kaydetti.

Başkan Harmancı “Surlariçi’nde yaptığımız yatırımlar, bölgeye tarihi ve sosyal dokuya uyumlu bir dönüşüm ve ekonomik canlılık getirdi. Uray Sokak’a Bandabuliya Sahnesi’nin gelmesi ve Zahra Sokak’ın yayalaştırılması yanında genç girişimcilerin bu bölgeyi sahiplenmesi ve yatırımları ile bölgeye heyecan ve dinamizm geldi. Bandabuliya Sahnesi yeni ve modern yapısı ile sadece başkent değil tüm ülkenin kültür-sanat faaliyetlerine ev sahipliği yapacak. İhale kapsamında yaklaşık 1 Milyon Sterlin’in üzerinde yatırım ile Bandabuliya Sahnesi daha modern ve daha işlevsel bir yapıya kavuşuyor. Bunun yanında ARUCAD’ın Tiyatro ve Performans Sahnesi” ile “Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi yapım çalışmalarının tamamlanması da başkentin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın katkı sağlayacaktır” dedi.