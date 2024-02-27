Rothschild bankacılık hanedanının bir üyesi ve finansçı olan Lord Jacob Rothschild, ailesinin dün yaptığı açıklamaya göre 87 yaşında hayatını kaybetti.

Sanat alanında da tanınan ve Ulusal Miras Anma Fonu'na başkanlık eden İngiliz asilzade, kariyerine 1963 yılında aile bankası NM Rothschild & Sons'da başladı. Daha sonra 1980 yılında Sir Mark Weinberg ile birlikte şu anki adı St James's Place olan J Rothschild Assurance Group'u kurdu. Lord Rothschild ayrıca ailenin hayırsever portföyünü yönetmek üzere Windmill Hill Asset Management'ı kurdu.

50 YILLIK EVLİLİK

Kanadalı bir finansçının torunu olan ve 2019 yılında ölen Serena Mary Dunn ile 50 yılı aşkın bir süre evli kalmış ve bu evlilikten dört çocuğu olmuştu.

İŞTE SERVETİ

Lord Rothschild'ın ailesi, geçen yılki Sunday Times Zenginler Listesi'ne göre yaklaşık 825 milyon sterlinlik (1 milyar doların üzerinde) bir servete sahip durumda.

LİYAKAT NİŞANI ALDI

Lord Rothschild 2002 yılında Kraliçe 2. Elizabeth tarafından Liyakat Nişanı ile ödüllendirilmiş, 2013 yılında ise Galler Prensi Sanat Hayırseverliği Madalyası'nı almıştı.

DÜNYAYI ŞEKİLLENDİRDİLER

Rothschild ailesi 19. yüzyılda Frankfurt'taki Yahudi gettosundan çıkarak, savaşları ve imparatorlukları finanse eden ve Avrupa'nın ekonomik ve siyasi tarihini şekillendirmeye yardımcı olan dünyanın en zengin ve en güçlü finansal hanedanlarından biri haline geldi.

Kaynak: CNN Türk Finans