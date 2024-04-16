Kronik hastaların sürekli kullandığı Kurul ilaçlarının pahalı ilaçlar olduğunu ve sigortalının ödeyeceği yüzde 20’lik miktarın yüksek miktarlar olduğunu kaydeden Barçın, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada bu değişikliğin yaratacağı mağduriyete işaret etti.

Sosyal Sigortalar’dan emekli maaşı alan 45 bin kişi olduğunu ve bunların yüzde 5,64’üne denk gelen 2 bin 539’unun 25 yıl ve üzerinde prim yatırmasına rağmen asgari ücretin altında emekli maaşı aldığını aktaran Barçın, bunun Şerife Ünverdi’nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğu UBP Hükümeti döneminde yapılan yasal değişiklik nedeniyle yaşandığını söyledi.

Barçın, asgari ücretin altında emekli maaşı alan sigorta emeklisi sayısının daha da artacağını, 71 bin 740 kişinin priminin asgari ücretten yattığını da ekleyerek, yetkililerin bu tehlikeye karşı önlem almasını istedi.

Barçın, “Çözüm çok nettir. CTP iktidarında meslek kodlarına göre asgari yatırım basamakları olacak.” dedi.