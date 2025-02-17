Kıbrıs Türk Barolar Birliği Hayvan Hakları Komitesi, Karpaz bölgesinde öldürülen 14 eşekle ilgili olarak yarın, Altın Patiler Derneği ve Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ile birlikte Cumhuriyet Meclisi’ne siyah çelenk bırakacaklarını açıkladı.

Barolar Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Canlıların yaşadığı vahşete gerekli yasal düzenlemeleri yapmayarak ortak olan tüm milletvekilleri için Cumhuriyet Meclisi’ne gönderiyoruz” denildi.

Açıklamada ayrıca “Adalet sağlanana kadar susmayacağız, hayvanlar sahipsiz değildir” ifadeleri yer aldı.

Barolar Birliği’nin açıklaması şu şekilde:

“Bugün ülkemiz, vicdanı olan herkesin yüreğini sızlatan, insanlık dışı bir vahşete uyanmıştır! 14 masum eşek canice katledilmiş, üstelik içlerinden biri doğum yaparken öldürülmüştür!

YAVRUSUNUN BAŞI GÖRÜNMÜŞKEN, CANİCE YAŞAM HAKKI ELİNDEN ALINMIŞTIR!

Bu olay, ülkemizde hayvan haklarını koruyacak yasaların ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Defalarca dile getirdiğimiz, hayvanlara yönelik şiddeti ağır cezalarla önlemeyi amaçlayan yasa çalışmamız, Genel Kurul gündemine , komiteden gelen oy birliği ile alınmış olmasına rağmen, komiteye geri çekilmiş ve UBP parti grubunun değerlendirmesini beklemektedir. Lakin yetkililer tarafından “ivedi” görülmediği için rafa kaldırılmıştır.

Peki soruyoruz:

Eğer 14 canın vahşice katledilmesi bile ivedi bir mesele değilse, daha ne olması gerekiyor? Daha kaç hayvanın acı çekerek ölmesi gerekiyor?

Kendi doğalarında gezerken öldürülen eşek haberini ilk kez duymuyoruz. Hafızlarımızı tararsak av mevsiminde ateş edilerek öldürülmüş eşek haberini hatırlayacağız.

Faili cezasız kalan her hayvan cinayeti, yeni ve daha sapkın faillerin ortaya çıkmasına neden oluyor!

Bir hayvanın canını almayı kendinde hak gören failler, cezasızlık ile bunu özgürce yapabilme kabiliyetine sahip oldular, güçlendiler.

Hayvan haklarının korunmasına ilişkin Ceza (Değișiklik) Yasa Önerisi işte bu yüzden hayati önemdedir! Bu değişiklik yapılmadıkça, yasalar uygulanmadıkça, her geçen gün daha büyük vahşetlere tanık olmaya devam edeceğiz!

Bugün, adalet savaşımızı yaşam hakkı daha ilk dakikada elinden alınan bir bebeğin gözlerinde kaybettik! Ancak yarın, adalet arayışımız daha da büyüyerek devam edecek!

Yarın, Altın Patiler Derneği ve Kıbrıs Hayvan Hakları Derneği ile birlikte siyah çelenklerimizi, bu canların yaşadığı vahşete gerekli yasal düzenlemeleri yapmayarak ortak olan tüm milletvekilleri için Cumhuriyet Meclisi’ne gönderiyoruz! Buradan herkese açık çağrımızdır, herkesi bu eylemi desteklemeye davet ediyoruz.

Adalet sağlanana kadar susmayacağız! Hayvanlar sahipsiz değildir”.