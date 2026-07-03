Görüşmede DAÜ’nün mevcut durumu, yükseköğretim alanındaki gelişmeler ve üniversite–hükümet iş birliği konuları ele alındı.

Söz konusu ziyarette Gazimağusa Kaymakamı Özden Keser, UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Nahit Öncü, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu (VYK) Üyeleri Özdinç Akdel, Dr. Eyüp Göksu ve Anıl İmre, DAÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Osman M. Karatepe, Prof. Dr. Sonuç Zorlu, Prof. Dr. Ali Öztüren’in yanı sıra DAÜ Genel Sekreteri Derviş Ekşici hazır bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, üniversitenin akademik ve fiziki gelişimi, öğrenci yaşamına yönelik çalışmalar ile yükseköğretimde sürdürülebilirlik başlıkları üzerinde duruldu.

Ziyaret kapsamında, üniversitelerin sürdürülebilir gelişimi, akademik ve fiziki altyapının güçlendirilmesi, öğrenci yaşam kalitesinin artırılması ve yükseköğretimde kalite odaklı büyüme başlıkları görüşüldü. Ayrıca, mevcut ekonomik koşullar çerçevesinde üniversitelere sağlanan desteklerin önemi vurgulanarak, bu desteklerin devamlılığının yükseköğretim sistemine katkıları değerlendirildi.

Rektör Prof. Dr. Kılıç Başbakan Üstel’e Teşekkürlerini Sundu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümetinin Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne vermiş olduğu katkıların ve desteğin önemine de vurgu yapılan görüşmede, Rektör Prof. Dr. Kılıç ve Üniversite Yönetimi Başbakan Dt. Üstel’e konuyla ilgili olarak teşekkürlerini sundu. Özellikle 2024 yılı Nisan ayında KKTC hükümeti ile imzalanan Mali Protokol’ün ardından, Üniversitenin bugünlere gelmesinde hükümetin çok büyük bir desteği ve katkısı olduğu vurgulanan görüşmede Rektör Prof. Dr. Kılıç, “Hükümetimizin ve devletimizin destekleri bizim için çok değerli. DAÜ ülkemizin yükseköğretim alanının en önemli kurumudur. Bu değerli desteklerle de ülkemizi bu alanda en iyi şekilde temsil etmeye devam edecektir. Bu bağlamda ben Sayın Başbakanımıza ve onun nezdinde KKTC hükümetine ve devletine sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum.” şeklinde konuştu.

Başbakan Dt. Üstel ise DAÜ’nün KKTC için ne kadar değerli ve önemli bir kurum olduğunun farkında olduklarını ifade ederek, desteklerinin devam edeceğine vurgu yaptı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, karşılıklı görüş alışverişinde bulunularak yükseköğretim alanında atılabilecek ortak adımlar ve geleceğe yönelik iş birliği olanakları ele alındı.

Rektörlükte gerçekleşen ziyaretin ardından DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Şemi Bora’nın da katılımıyla DAÜ L’Apprenti Restoran’da öğle yemeğine geçildi. Ziyaret kapsamında, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç tarafından Başbakan Üstel’e hediye takdiminde de bulunuldu.