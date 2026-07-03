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CTP Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede Toros’a, MYK Üyesi Feriha Tel eşlik ederken AB Kıbrıs Çözüm Destek Müdürü Giulia Bertezzola ve Kıbrıs Destek Ofisi yetkilisi Jutta Segurola Pomoell katıldı. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede, bölgesel gelişmeler çerçevesinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs çözüm sürecine ilişkin yeni inisiyatifi ve AB’nin önemli rolü konularına dair değerlendirmelerde bulunuldu. Karşılıklı fikir alışverişinin yapıldığı verimli görüşmede CTP, çözüm sürecinin ilerleyen aşamalarında Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği yetkilileriyle işbirliğini güçlendirerek sürdürme konusundaki kararlılığını vurguladı.

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