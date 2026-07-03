Birlikten yapılan yazılı açıklamada, birçok zincir marketin restoranlarla aynı ürünleri satarak fiilen restoran işletmeciliği yaptığı ileri sürüldü.

Açıklamada, rekabete karşı olmadıkları belirtilerek, “Biz rekabetten korkmuyoruz. Ancak kuralların herkes için eşit uygulanmasını istiyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Marketlerde sıcak yemek satışının istihdamı, yerli üreticiyi, tedarik zincirini, turizm sektörünü, devletin vergi gelirlerini ve ülke ekonomisini doğrudan tehdit ettiği öne sürülen açıklamada, restoran sektörünün artan gıda, kira, enerji ve diğer işletme maliyetleri nedeniyle tarihinin en ağır ekonomik koşulları altında faaliyet göstermeye çalıştığı ifade edildi.

Açıklamada, “Ağır yüklerin altında faaliyet gösteren restoranlar şimdi de devletin seyirci kaldığı yeni haksız rekabet düzeniyle karşı karşıya.” denildi.

Res-Bir, sıcak yemek satışı yapan marketlere ilişkin yasal düzenlemelerin gözden geçirilmesini, restoran sektörüyle haksız rekabete neden olduğu belirtilen uygulamaların sonlandırılmasını ve tüm işletmeler için eşit şartları sağlayacak yeni mevzuatın hazırlanmasını talep etti.

Birlik, sürecin takipçisi olacağını belirterek, gerekli adımların atılmaması halinde sektörün haklarını korumak amacıyla yasal başvurular dahil tüm demokratik haklarını kullanacağını, kamuoyu oluşturacağını ve mücadelesini sürdüreceğini kaydetti.

Açıklamada, “Restoran sektörü sahipsiz değildir. Bu mücadele yalnızca restoranların değil; çalışanların, üreticilerin, turizmin, ekonominin ve adil ticaret düzeninin mücadelesidir.” ifadeleri kullanıldı.