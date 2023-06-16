Programda, döviz artışından kaynaklanan olumsuzlukları gidermeye yönelik Bakanlar Kurulu’nun aldığı tedbirler ve seçim sürecini değerlendiren Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokollerin hükümetlerinin her sene alışılmış protokoller olduğunu söyleyerek, imzalanan protokoller çerçevesinde ülkenin ihtiyacı olan projelerin gerçekleşmesinin sağlandığını söyledi. Dövizdeki dalgalanma ile birlikte göreve geldikten sonra yeni bir protokol daha imzalandığını belirten Üstel, böylelikle 2022-23 te halkın daha da fazla zorlanmasının önlendiğini kaydetti.

31 Mart’ta yeni protokolün hazırlandığını ama Mayıs ayında Türkiye’deki seçim sonrası imzalandığını kaydeden Başbakan, Mayıs ayından sonra da resmen yürürlüğe girdiğini anlattı. Başbakan Üstel, Türkiye’de yaşanan deprem felaketinden sonra ’de de depreme karşı hazırlıklı olunması açısından gereken önlemlerin alınmaya başladığını kaydederek, yaşanan b u depremde Şampiyon Melekleri yitirdiğimizi ve anılarınıu yaşatmak için de ellerinden geleni yaptıklarını anlattı ve 25 tane yeni okulu protokolle birlikte hayata geçireceklerini söyledi. Okullardan sonra hastanelerin de proje dahilinde taratıldığını ve güçlendirmesi gerekenlerin ve yeni hastanelerin hayata geçirilmesinin de imzalanan protokolün içeriğinde yeraldığını anlattı.

Lefkoşa, Güzelyurt ve Girne’de yapılacak olan yeni hastanelerin de bu protokol ile tamamlanacağını söyleyen Başbakan, Karpaz bölgesinde de varolan sağlık ocaklarına ek Pamuklu sağlık ocağının da yapılacağını vurguladı. Başbakan, ülkenin ve halkın ihtiyaçları doğrultusunda protokolün imzalandığının altını çizerek, bu çalışmanın asla seçime yönelik olmadığını, bu protokolün seçim kararının alınmasından önce hazırlandığını söyledi. Başbakan, “Hedeflerimizi biritmek istiyoruz ve bu koyduğumuz hedefleri en kısa zamanda bitireceğiz. Hiç kimsenin endişesi ve tasası olmasın. Halkımızın ülkemizin ihtiyacı ne ise onu yapmaya devam edeceğiz” dedi. Üstel“Biz hükümeti kurduğumuzda belediyeler reformu belediyeler yasası düzenlendiğini ve şimdi hiçbir belediyenin maddfi sıkıntısı kalmadı. Elektrik kurumunda 3 günlük bir günlük yakıt vardır söylemleri vardı ama şimdi o da yok. Navlunları Türkiye ödüyor. AKSA dan alınan bütün elektrik maliyetlerini TC ödedi ve kurumda şuanda 2 aylık yakıt stoku var. Bütün jeneratörlerimiz çalışır bakımlarını Türkiye üstlendi.” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, adanın tümünü ilgilendiren bir imar planının da yapılması gerektiğini anlatarak,bu planların bir yasa olarak kalıcı hale getirilmesi gerektiğini vurguladı ve bu protokolle kırsal kesim arsalarının alt yapısının tamamlanmasının da sağlanacağını söyledi. Türkiye ile imzalanan mali iktisadi işbirliği protokolünde ülkenin tüm eksiklerinin tamamalanması adına maddeler olduğunu söyleyen Başbakan Üstel, “Tüm eksikler bir bir tamamlanacak” dedi. Başbakan, ülkenin yollarının da, halka çile çektirmekten çıkarak yeni düzenlemelerle trafiğin rahatlatılacağını söyleyerek, imzalanan mali iktisadi işbirliği projesinde yeraldığını ve Temmuz ayında tüm bu yeniliklerin açıklanacağını söyledi. “Bakanlıklarımızın hepsinin bir yerleşke içerisinde olması için de adımlar attık yerini de bulduk. 3 sene içerisinde Türkiye ile imzalanacak yeni protokollere bunları da koyacağız” Başbakan Üstel, döviz kredisi taksitlerini ödemede zorluk yaşayan vatandaşların kredilerinin vadeleri uzatılması, taksitlerin yeniden yapılandırılması, bazı temel tüketim malları ile hizmet gruplarında KDV sıfırlanması ve bazı ücretlerle harçlarda döviz kuru sabitlenmesi ile döviz üzerinden kira ödeyen vatandaşlara da yüzde 3’lük katkı yapmak için düzenlemeye gittiklerin de anlatarak, yine çalışmalarına devam ederek, yapılan yasal düzenleme ile oluşturulan komitenin marketleri denetleneceğini ve fahiş fiyastların önüne geçileceğini kaydetti.

Devletten maaş alan her kesime hayat pahalılığını yansıttıklarını ve buna devam edeceklerini kaydeden Başbakan Üstel, özel sektörde çalışanlar için de prim desteğinin artarak devam edeceğini kaydetti. Başbakan Üstel, önümüzdeki günlerde yeni ekonomik tedbirlerin de açıklanacağını söyleyerek, vatandaşı ve ülkeyi rahatlatmak adına her adımı atacaklarını vurguladı. Başbakan “Elektrikte yaşanan sorunlara kesin çözüm getirilmesi adına, Anavatan Türkiye’den ye kablo ile elektrik gelecek ve enterkonektte sisteme geçilerek güneş enerjisi sistemleri daha da yaygınlaşacak, 20 Temmuz’da yeni havalimanımız açılacak, yeni uçaklar gelecek, bilet fiyatları düşecek. dedi.

Başbakan Üstel, önümüzde kurban bayramının olduğunu ve herkesin kendisine ödeme yapılıp yapılmayacağını sorduğunu kaydederek, taşımacıların alacaklarının, öğrencilerin burslarının ve kamuda çalışan tüm işçilerin bayramlıklarının ve ek mesailerinin haftaya ödeneceğini vurguladı. Başbakan Üstel, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılamayacağı konusunu da haftaya Bakanlşar Kurulu’nda konuşacaklarını söyledi.