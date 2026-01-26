-CANLI AKTARIM / Pelin Yükselay

Üstel, konuşmasına CTP Genel Başkanı’na teşekkür ederek başladı. Meclis’te yaşanan gecikmeye açıklık getiren Başbakan Üstel, “Ben öncelikle CTP’nin Genel Başkanına gündeme getirdiği konular için teşekkür ederim. Ama tüm vekillerin bilmesi lazım bugün özel bir gündü, cenazeler olduğu için onları bekledik ve CTP’ye bu konuda bilgi verdik. O doğrultuda biraz gecikmiş olabilir Meclis. Arkadaşlarımız gelir gelmez Meclis açıldı” dedi.

Hükümetin icraatlarına değinen Üstel, “Sayın vekiller, UBP, YDP ve DP hükümete geldiği günden beri halkımıza hep aydınlık günler yaşattık. Hiçbir zaman halkımızın refah seviyesini düşürmedik ve hiçbir zaman herhangi bir karanlık gün ülkemize, insanımıza yaşatmadık. Karanlık günleri ülkemize hangi partiler yaşattı, geçmişimize bakarak görebilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, olası iddialar ve yargı süreciyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

“Eğer bir olay varsa biz Polis Teşkilatımıza güvenimiz sonsuzdur, yargıya saygılıyız. Hiçbir şeyin üstünü de örtmedik. Polis ve yargıya tam yetki verdik. Her türlü araştırmayı yapıp yargıda verilecek ceza karşısında saygılıyız. Bir kişinin yargılanmadan yargılanmışçasına konuşulmasına izin vermeyiz. Biz hiçbir kimseyi yargılamamak için vekil arkadaşlarımızı kullanmadık. Yargı yolu açıktır.”

Anayasal sürece de dikkat çeken Üstel, “Anayasanın verdiği bir şey var; vekil 5 seneliğine seçilir, 5 senenin sonunda vekilliği biter ve hesabını yargıya verir. Biz kimsenin aklamasını yapmadık, yargı sürecini kapatmadık. Bu konularda araştırma istiyorsanız gelin hep birlikte komite kuralım, A’dan Z’ye araştırsınlar. Biz buna da açığız” dedi.

“Karanlık günlerin” araştırılmasına da açık olduklarını vurgulayan Üstel, “Karanlık günleri araştıralım. Bakalım ne kadar karanlık gün yaşattık memleketimize. Biz hiçbir şeyin üstünü kapatmadık. Her şeyin şeffaflıkla araştırılması için polisimizi yetkilendirdik. Bunlar gerçeklerdir. Kendi zamanınıza bakın; kimler yargılandı, kimler ne usulsüz işler yaptı. Ben hazırım, komiteyi kuralım” şeklinde konuştu.

Güvenlik konusuna da değinen Başbakan Üstel, ülkede güvenlik krizi olduğu yönündeki eleştirilere yanıt verdi. Üstel, “Bu ülkede güvenlik krizi var diyorsunuz. Ben beyanat verdim, güneyden de tabanca geldi dedim. Doğrudur. Giriş kapılarımızda polis ve gümrük memurları her türlü önlemi alıyor ama unutmayın bu ülkede ne kadar önlem alırsanız alın, bir yerden sızmalar olabilir. Bu bir güvenlik zaafiyeti değildir” dedi.

Alınan önlemleri sıralayan Üstel, “Güvenlik güçleri bu konulardan dolayı tüm sınırları termal kameralarla donattı. Giriş kapılarımıza X-ray cihazları koyduk, havalimanlarına yüz tanıma sistemleri yerleştirdik. Türkiye ile anında tarama yapıyoruz. Güvenlik için daha da ne gerekirse yapacağız” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, polis teşkilatına da teşekkür ederek, “Kim bu ülkede silah patlatırsa 24 saat geçmeden yakalanıyor. Polis teşkilatımıza sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

Ceza Yasası… Üstel: Kimsenin özgürlüğünü kısıtlamadık

Başbakan Ünal Üstel, Ceza Yasası değişikliği ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Üstel, Ceza Yasası’nda yapılan değişiklikle kimsenin özgürlüğünün sınırlandırılmadığını belirterek, “Nefret söylemi ve yalan haberle ilgili herkese eşit şekilde olacak şekilde düzenliyoruz” dedi.

Hayat pahalılığı… “Vekil maaşlarından yüzde 4 kesintiye gidelim, ben varım”

Hayat pahalılığıyla mücadeleye de değinen Üstel, “Hayat pahalılığı aldı başına gider deniyor; biz hiçbir çalışanımızı hayat pahalılığı karşısında ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz. Biz asgari ücretle çalışana yüzde 22,50 civarında bir artış öngördük. Perşembe günü destek açıklaması yaptık, bir saat içinde yaklaşık 4 bin kişi müracaat etti, bugün 12 bin. Yüzde 80 sosyal sigorta prim desteği verdik, kadınımıza yüzde 100 prim desteği verdik. Biz ne memurumuzu ne işçimizi mağdur etmedik” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, maaş artışlarında eşitlik talebini de dile getirerek, “Hayat pahalılığı dediniz, gelin herkese eşit verelim. Hayat pahalılığı kaç çıktı? 20 mi? 20’yi herkese eşit verelim. Alttaki de üstteki de aynı oranı alsın. Herkese eşit dağılım yapalım. Ya da herkesin gözü milletvekili, bakan, başbakan, cumhurbaşkanı maaşlarında; gelin yüzde 4 maaşlardan kısıtalım, 6 ay ya da yıl sonuna kadar. İlk imzayı ben atmaya hazırım. Komiteyi oluşturalım, 2 gün içinde bu işi sonuçlandıralım” dedi.